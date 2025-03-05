Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri Belirlenecek

Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu
Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
Dijital Ortam, Lise Öğrencileri İçin Şiddetin İlk Adresi
Dijital Ortam, Lise Öğrencileri İçin Şiddetin İlk Adresi
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Uraloğlu: 5G, Yapay Zekanın Kullanımını Artıracak
Uraloğlu: 5G, Yapay Zekanın Kullanımını Artıracak
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı
Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri Belirlenecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kamu idarelerinde harcama yetkilileri üst yöneticiler tarafından belirlenecek ve bu yetki bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 10:51, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 10:51
Yazdır
Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri Belirlenecek

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu İdaresi Bütçesinde Harcama Yetkisi

Buna göre, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimler ile ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olacak.

Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi

Harcama yetkililerinin üst yönetici tarafından tespit edildiği durumlarda, belirlenen harcama yetkilileri, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkililerine yazılı olarak bildirilecek. Teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde yetki, üst yönetici veya üst yöneticinin tespit edeceği kişiler tarafından, mahalli idarelerde ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, diğer idarelerde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilecek.

Cumhurbaşkanlığı ve Diğer İdarelerde Harcama Yetkilileri

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev unvanları itibarıyla merkez teşkilatı harcama yetkilileri, bu idarelerin üst yöneticileri tarafından belirlenecek.

Yüksek Mahkemelerde Harcama Yetkisi

Yüksek Mahkemelerin bütçelerinde heyet, daire, kurullar, Cumhuriyet başsavcılığı ile denetim birimlerine tahsis edilen ödeneklerin harcama yetkilisi, Genel Sekreter olacak.

Üst Yönetim Kademesinde Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi, harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen ilgili bakanlıkların uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilecek.

Harcama Yetkisinin Devri

  • Harcama yetkisi, belirlenen şartlar çerçevesinde devredilebilecek.
  • Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olacak.
  • Harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleştirilemeyecek.
  • Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamayacak.
  • Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce başlatılan harcama işlemleri, işlemin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandırılacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber