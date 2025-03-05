HAK-İŞ'ten Terörsüz Türkiye Sürecine Tam Destek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdiklerini açıkladı. Arslan, sürecin tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, bu süreci sabote etmek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye Şiarıyla Atılan Adımlar Tarihi Bir Dönüm Noktasıdır"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunması, toplumsal barışın sağlanması ve milletin huzur içinde yaşaması gerektiğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinin önemli bir adım olduğunu vurgulayan Arslan, bu sürecin hayata geçirilmesi için kararlılık gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve sürece katkı sunanları tebrik etti.

"Terörü Lanetliyor, Birlik ve Beraberlik İçin Mücadele Ediyoruz"

Arslan, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini ve bu mücadelenin sadece güvenlik açısından değil, ekonomik kalkınmayı da etkileyen kritik bir unsur olduğunu belirtti. Terör eylemlerinin masum insanları hedef aldığını, toplumsal barışı tehdit ettiğini ve ülkenin istikrarına zarar verdiğini ifade eden Arslan, her türlü terör girişiminin karşısında olduklarını söyledi.

"Akil İnsanlar Heyeti'nde Yer Aldık, Barış İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz"

HAK-İŞ olarak 2013 yılında Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldıklarını hatırlatan Arslan, o dönemde toplumsal barışın sağlanması, demokratik hakların genişletilmesi ve kardeşlik ortamının güçlendirilmesi için samimi ve iyi niyetli çabalar ortaya koyduklarını ifade etti. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Birlik ve Beraberliğimizi Hedef Alan Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olmalıyız"

Arslan, terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımların tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve bu süreci sabote etmek isteyenlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Milletin huzurunu bozmayı amaçlayan her türlü provokasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Arslan, toplumsal ayrışmayı körükleyen girişimlere karşı birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Huzur ve Güven İçin Sorumluluk Almaya Devam Edeceğiz"

HAK-İŞ olarak Türkiye'nin her köşesinde huzur ve güvenin tesis edilmesi, birlik ve beraberlik içinde yaşanması için üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Arslan, toplumun tüm kesimlerini teröre karşı ortak bir duruş sergilemeye ve birlik içinde hareket etmeye davet etti.

"Şehitlerimizi Rahmetle Anıyor, Güvenlik Güçlerimize Şükranlarımızı Sunuyoruz"

Arslan, terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını, şehit ailelerine başsağlığı dilediklerini ve güvenlik güçlerine şükranlarını sunduklarını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini ifade etti.