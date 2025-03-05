HAK-İŞ'ten Terörsüz Türkiye Sürecine Tam Destek

Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu
Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
Dijital Ortam, Lise Öğrencileri İçin Şiddetin İlk Adresi
Dijital Ortam, Lise Öğrencileri İçin Şiddetin İlk Adresi
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Uraloğlu: 5G, Yapay Zekanın Kullanımını Artıracak
Uraloğlu: 5G, Yapay Zekanın Kullanımını Artıracak
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı
Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

HAK-İŞ'ten Terörsüz Türkiye Sürecine Tam Destek

HAK-İŞ, MHP lideri Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek verdiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2025 10:53, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 10:56
Yazdır
HAK-İŞ'ten Terörsüz Türkiye Sürecine Tam Destek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdiklerini açıkladı. Arslan, sürecin tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, bu süreci sabote etmek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye Şiarıyla Atılan Adımlar Tarihi Bir Dönüm Noktasıdır"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunması, toplumsal barışın sağlanması ve milletin huzur içinde yaşaması gerektiğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinin önemli bir adım olduğunu vurgulayan Arslan, bu sürecin hayata geçirilmesi için kararlılık gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve sürece katkı sunanları tebrik etti.

"Terörü Lanetliyor, Birlik ve Beraberlik İçin Mücadele Ediyoruz"

Arslan, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini ve bu mücadelenin sadece güvenlik açısından değil, ekonomik kalkınmayı da etkileyen kritik bir unsur olduğunu belirtti. Terör eylemlerinin masum insanları hedef aldığını, toplumsal barışı tehdit ettiğini ve ülkenin istikrarına zarar verdiğini ifade eden Arslan, her türlü terör girişiminin karşısında olduklarını söyledi.

"Akil İnsanlar Heyeti'nde Yer Aldık, Barış İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz"

HAK-İŞ olarak 2013 yılında Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldıklarını hatırlatan Arslan, o dönemde toplumsal barışın sağlanması, demokratik hakların genişletilmesi ve kardeşlik ortamının güçlendirilmesi için samimi ve iyi niyetli çabalar ortaya koyduklarını ifade etti. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Birlik ve Beraberliğimizi Hedef Alan Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olmalıyız"

Arslan, terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımların tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve bu süreci sabote etmek isteyenlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Milletin huzurunu bozmayı amaçlayan her türlü provokasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Arslan, toplumsal ayrışmayı körükleyen girişimlere karşı birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Huzur ve Güven İçin Sorumluluk Almaya Devam Edeceğiz"

HAK-İŞ olarak Türkiye'nin her köşesinde huzur ve güvenin tesis edilmesi, birlik ve beraberlik içinde yaşanması için üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Arslan, toplumun tüm kesimlerini teröre karşı ortak bir duruş sergilemeye ve birlik içinde hareket etmeye davet etti.

"Şehitlerimizi Rahmetle Anıyor, Güvenlik Güçlerimize Şükranlarımızı Sunuyoruz"

Arslan, terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını, şehit ailelerine başsağlığı dilediklerini ve güvenlik güçlerine şükranlarını sunduklarını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber