Yurt Dışı Geçici Görevlendirmeler Ön Mali Kontrole Bağlandı!

Bilindiği üzere, 5 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin ilke, yöntem, işlem ve süreçleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, kamuda tasarruf tedbirlerinin önemli bir başlığı olan yurt dışı geçici görevlendirmeler, yapılan düzenleme kapsamında ön mali kontrol sürecine bağlanmıştır.

İlgili Yönetmeliğin 21 inci maddesinde; "6245 sayılı Kanun uyarınca yurt dışı geçici görevlendirmelerle ilgili ödeme emri belgeleri ve eki belgeler, mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabidir. Ödeme emri belgesi, harcama yetkilisince imzalanmadan önce ekleriyle birlikte mali hizmetler birimine gönderilir. Ödeme emri belgesi ve ekleri, 6245 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca çıkarılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri çerçevesinde mali hizmetler birimi tarafından en geç on iş günü içinde kontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyenler gerekçeli bir görüş yazısıyla ilgili harcama birimine gönderilir." ifadesi bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, kamu kurumlarında görevli memurların yurt dışı görevlendirmeleri ödeme aşamasına gelmeden önce kurumların mali hizmet birimleri tarafından on iş günü içerisinde ön mali kontrole tabi tutulacaktır.