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Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi

Benzin fiyatlarında çifte indirim gerçekleşti. 6 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar burada.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 07:42, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 07:43
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Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının genel seyrini belirlemeye devam ediyor. 6 Mart 2025 Perşembe gününde akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri bulunuyor. Buna göre benzin fiyatlarına 4 Mart tarihinde gelen indirimin ardından bir kez daha indirim yapıldı. Peki 6 Mart 2025 Perşembe gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (6 Mart)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 6 Mart 2025 gününde indirim haberleri bulunuyor.

Benzine indirim mi geldi? Benzin fiyatlarında son durum!

4 Mart tarihinde 1 lira 15 kuruş indirim gelen benzin fiyatlarında bugün ise ikinci indirim yaşandı. Böylece benzin grubunda çifte indirim yaşanmış oldu. İkinci indirimle benzin fiyatlarında 1 lira 30 kuruş düşüş gerçekleşmesi beklenirken bu indirim 7 Mart'ta tabelaya yansıyacak.

Son akaryakıt zamları ve indirimleri

  • Geçtiğimiz ayda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmişti.
  • 5 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.
  • 22 Şubat tarihinde ise motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam gelmiş, bu zam 27 Şubat tarihinde gelen 1 lira 43 kuruşluk indirim ile birnevi geri çekilmişti.
  • En son ise 4 Mart gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş indirim uygulanmıştı.

6 Mart 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları

Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

  • Benzin: 45.39 TL/LT
  • Motorin: 46.65 TL/LT
  • LPG: 27.59 TL/LT

Anadolu Yakası

  • Benzin: 45.24 TL/LT
  • Motorin: 46.54 TL/LT
  • LPG: 26.99 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

  • Benzin: 45.94 TL/LT
  • Motorin: 47.36 TL/LT
  • LPG: 27.49 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

  • Benzin: 46.31 TL/LT
  • Motorin: 47.73 TL/LT
  • LPG: 27.34 TL/LT


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