Organize suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-16" operasyonunda 17 şüphelinin yakalandığını, 12'sinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'da A.A.'nın elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-16" operasyonu hakkında bilgi verdi.
Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, 17 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 12'sinin tutuklandığınıi 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 4'ünün işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Organize suç örgütlerine geçit verilmiyor
Operasyonda; 2 adet makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.
Adana'da A.A.'nın elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından geçen hafta düzenlenen "HÜCRE-16" operasyonumuzda; 17 şüpheli yakalandı.❗Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 5, 2025
Şüphelilerden;
📍12'si TUTUKLANDI.
📍1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.. pic.twitter.com/CBMD1LLeOk