Kazara kendisini vuran genç yaşam mücadelesini kaybetti
Adapazarı'nda silah kazası sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Furkan Budak, hastanede 13 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tutukluluk yapan silaha bakarken kendini vuran ve ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olayın Meydana Geldiği Gün ve Yer
20 Şubat günü Tepekum Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tutukluluk yapan silaha bakan 16 yaşındaki Furkan Budak, silahın ateş alması neticesinde başından vuruldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi
Olay yerinde gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Furkan Budak'ın Cenaze Töreni
13 günlük yaşam savaşını kaybeden Budak, Tepekum Mahallesi Yeşil Camii'nde öğle ezanı ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Emirsultan-2 Mezarlığında toprağa verilecek.