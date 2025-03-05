Kahreden anlar! Babasının kullandığı aracın altında kaldı

28 Şubat'ta Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre babası ile birlikte sebze ve meyve satan bir çocuk, araç geri geri hareket ederken dengesini kaybederek düştü.

HAFİF YARALANDI

Kamyonetin altında kalan çocuğun çığlıklarını duyan baba aracı durdurdu. Çocuk, babasının kamyoneti durdurmasıyla altından çıktı. Olay, şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, kamyonetin arkasında oturan çocuğun aracın geriye doğru ilerlediği esnada dengesini kaybederek düştüğü ve babasının aracı durdurması ile kamyonetin altından çıktığı görülüyor.