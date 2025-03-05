Kahreden anlar! Babasının kullandığı aracın altında kaldı
İstanbul'da babası ile birlikte sebze satan bir çocuk, araç geri geri hareket ettiği esnada düşerek kamyonetin altında kaldı. Kaza şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 11:35, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 12:47
28 Şubat'ta Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre babası ile birlikte sebze ve meyve satan bir çocuk, araç geri geri hareket ederken dengesini kaybederek düştü.
HAFİF YARALANDI
Kamyonetin altında kalan çocuğun çığlıklarını duyan baba aracı durdurdu. Çocuk, babasının kamyoneti durdurmasıyla altından çıktı. Olay, şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, kamyonetin arkasında oturan çocuğun aracın geriye doğru ilerlediği esnada dengesini kaybederek düştüğü ve babasının aracı durdurması ile kamyonetin altından çıktığı görülüyor.