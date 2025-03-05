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Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 'fahiş fiyatlarla' mücadele kapsamında çok sayıda denetim yaptı. Bakanlık, denetimler sonucunda firmalara 216,4 milyon lira ceza kesti. Buna ek olarak otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetinde bulunanlara 64,8 milyon lira ceza verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2025 11:55, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 12:08
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Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu, 2024 yılında fahiş fiyat uygulayanlar ile stokçuluk yapanlara ne kadar ceza verildiğini ortaya koydu.

Buna göre haksız fiyat artışı incelemeleri kapsamında geçen yıl 72 bin 774 firma ve 661 bin 327 ürün denetlendi. Denetimler sonucu mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen işletmelere, toplam 216 milyon 410 bin 314 lira ceza uygulanmasına karar verildi.

Galerilere ceza yağdı

Otomotiv sektöründeki denetimlerde 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarına aykırı hareket edenler ile yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunanlara 12 milyon 608 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Bakanlığa ulaşan şikayetler sonucunda, sektörde bir dizi denetimler yapıldı. Denetimlerin de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi sonucunda, stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere, 64 milyon 805 bin 288 liralık ceza kesildi.

Kuyumculara 25 milyon TL ceza

Kuyumculuk sektöründe geçen yıl 2 bin 367 işletmeye kuyum ticareti yetki belgesi verildi. Kuyum ticaretinin kayıt altına alınmasına yönelik denetim faaliyetleri sonucunda, yetki belgesiz faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere 2024'te toplam 25 milyon lira ceza uygulandı.

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