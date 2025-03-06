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Kamu Kurumları İSG Eğitimlerini Çevrim İçi Verebilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumlarında ilk defa verilecek temel eğitimler ve tekrar verilecek temel eğitimler uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 10:00, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 12:34
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Kamu Kurumları İSG Eğitimlerini Çevrim İçi Verebilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 5 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenleme doğrultusunda, çağın gereklerine uygun olarak az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumlarında ilk defa verilecek temel iş sağlığı güvenliği eğitimleri ve tekrar verilecek temel eğitimler uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilebilecek.

Bununla birlikte, az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları temel eğitim programının içeriğini işe özgü olarak hazırlayabilecek.

10 ve üzeri çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde verilecek temel eğitim programının içeriği ise katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanacak.

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