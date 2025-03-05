Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarının mağduriyetlere neden olduğunu ifade etti.

Edirne'de dolandırıcılık olaylarının engellenmesi için önemli bilgilendirme çalışmaları yapıldığını dile getiren Sezer, "Bir önceki yıla göre dolandırıcılık olaylarında yüzde 35 azalma var. Bu bizim açımızdan önemli ama bu noktada yine de istediğimiz durumda değiliz. Hırsızlık olaylarında olduğu gibi daha asgari seviyelere çekmemiz lazım." dedi.

Sezer, dolandırıcılık olaylarının vatandaşların duyarlı davranışlarıyla önleneceğine dikkati çekti.

"Takip edip ilçelerde yakaladığımız dolandırıcılar var"

Vatandaşların söz konusu durumlarla karşı karşıya kaldıklarında güvenlik güçleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Sadece bu ay içerisinde birkaç vatandaşımızı jandarmamız ve polisimiz gidip bankada uyarmasına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var. 'Bakın dolandırılıyorsunuz.' diye uyarılar yapılıyor. Takip edip ilçelerde yakaladığımız dolandırıcılar var. Sürekli bilgilendirme mesajları yolluyoruz ve siber suçlarla mücadelede çalışmalar yapıyoruz.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili 112'yi aramaları ve emniyet biriminden bunu teyit etmeleri yeterli. Kendilerinin zarar görmemeleri için bu çok önemli. Dolandırıcılığın önlenmesi için Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların yanında ilimizde de özel çalışmalar yapıyoruz. İlçelerde ve köylerde bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Bu konuda kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz."