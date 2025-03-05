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İzmir'de Sağlık Raporu Yolsuzluğu: 11 Gözaltı

Seferihisar Devlet Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenleyen şebeke çökertildi. Şüpheliler arasında doktorlar da var.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 12:50, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 12:51
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İzmir'de Sağlık Raporu Yolsuzluğu: 11 Gözaltı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki devlet hastanesinde, usulsüz sağlık raporu düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, sağlık sorunu olmayan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarına hastanede istirahat, heyet ve durum bildirir raporu hazırlayan, rapor başına 12 bin ila 35 bin lira talep eden şüphelilerin rüşvet ve para trafiği ortaya çıkarıldı.

Seferihisar'da Rüşvet ve Dolandırıcılık İddiaları

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde rüşvet, kamu kurumunu araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler hakkında soruşturma yürüttü. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz rapor almak isteyenleri hastaneye yönlendirenlerle birlikte 3 uzman doktor, hastane şefi, veri giriş, temizlik ve hasta kabul görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheliyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınla gözaltına aldı. Sahte sağlık raporu alanlar hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Rapor İçin Ankara'dan Gelenler Bile Olmuş

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlılar hakkındaki soruşturmaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Polis, bir kişinin geçen yıl Mayıs ayında hastanede para karşılığı rapor düzenlendiği şikayeti üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sahte rapor ağının elebaşılığını, hastane şefi olarak görev yapan A.R.Y'nin üstlendiği ve işlemleri organize ettiği belirlendi. İzmir, Manisa ve Ankara'da yaşayan, sağlık sorunu olmadığı halde rapor almak isteyenlerin A.R.Y. ile iletişime geçtikleri, A.R.Y'nin raporun niteliği ve süresine göre 12 bin ila 35 bin lira ücret talep ettiği, anlaşmanın sağlanması durumunda da konuyu şebekedeki doktorlara ilettiği saptandı.Anlaşılan ücretin A.R.Y. ve bir hasta kabul görevlisinin hesabına aktarıldığı, ayrıca A.R.Y'nin rapor alacak kişilere doktorların talep ettiği sigara, puro, içki ve zeytinyağı gibi hediyeler de götürmesi talimatını verdiği tespit edildi. Suç ağı çökertilen şüphelilerin, yaklaşık 1 yıllık dönemde bu yöntemlerle yaklaşık 20 kişiye, 1 ve 9 ay aralığında istirahat, heyet ve durum bildirir raporu olmak üzere 51 rapor düzenledikleri ortaya çıkarıldı.

Şüpheli Doktorun Evinde Uyuşturucu Düzeniği Bulundu

Sahte rapor karşılığı maddi menfaat sağladıklarına ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör ve 60 fişek ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan doktorlardan birinin evinde bir miktar uyuşturucu bulundu. Doktorun, evinde düzenek kurarak uyuşturucu ürettiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, sahte sağlık raporu düzenlenen başka kişilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

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