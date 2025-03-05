Sivasspor ayrılığı duyurdu! Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Başakşehir mağlubiyeti sonrası Sivasspor taraftarları sosyal medya üzerinden Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ı istifaya davet ederken, kulüp yönetimi de dün Erdoğan ile bir toplantı yaptı.

TOPLANTIDAN AYRILIK KARARI ÇIKTI

Toplantının ardından yönetim Ömer Erdoğan ile yolları ayırma kararı aldı. Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ÇALIMBAY İDDİASI

Sivasspor'un Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine 4'üncü kez Rıza Çalımbay'ı getirmesi beklendiği bildirildi. Açıklamanın gün içinde yapılması planlanıyor.