Sivasspor ayrılığı duyurdu! Ömer Erdoğan dönemi sona erdi
Sivasspor kötü gidişatın ardından teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine 4'üncü kez Rıza Çalımbay'ın getirileceği öne sürüldü.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Mart 2025 12:55, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 12:56
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Başakşehir mağlubiyeti sonrası Sivasspor taraftarları sosyal medya üzerinden Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ı istifaya davet ederken, kulüp yönetimi de dün Erdoğan ile bir toplantı yaptı.
TOPLANTIDAN AYRILIK KARARI ÇIKTI
Toplantının ardından yönetim Ömer Erdoğan ile yolları ayırma kararı aldı. Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ÇALIMBAY İDDİASI
Sivasspor'un Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine 4'üncü kez Rıza Çalımbay'ı getirmesi beklendiği bildirildi. Açıklamanın gün içinde yapılması planlanıyor.