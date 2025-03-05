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Erzurum'da Sahte Polis Dolandırıcıları Tutuklandı

Erzurum'da polis kılığına giren dolandırıcılar yakalandı. Ekipler, dolandırıcılıkta kullanılan 902 bin liranın büyük kısmını kurtardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 13:03, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 13:04
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Erzurum'da Sahte Polis Dolandırıcıları Tutuklandı

Erzurum'da Dolandırıcılık OperasyonuErzurum'da, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar tarafından Aziziye ve Palandöken ilçelerindeki 3 kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aziziye İlçesindeki Dolandırıcılık

Aziziye ilçesinde ikamet eden B.P'nin söz konusu kişilerin yönlendirmesiyle evinde biriktirdiği altınların tamamını bozdurup gönderilen IBAN numarasına 902 bin lira yatırdığı belirlendi. Bankayla iletişime geçen ekipler, gönderilen paranın 900 bin lirasına bloke konulmasını sağladı.

İstanbul'da Suçüstü Yakalanma

IBAN'dan yola çıkan polis, banka çalışanlarıyla yaptıkları görüşmelerde söz konusu hesaptan İstanbul'un Avcılar ilçesinden para çekilmeye çalışıldığını öğrendi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen Erzurum polisinin durumu bildirmesiyle İ.K, S.K. ve C.T'nin bankada suçüstü yakalanması sağlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer Dolandırıcılık Olayları

Öte yandan ekipler, Palandöken ilçesinde ikamet eden B.P ile eşi İ.P'nin de aynı yöntemle evdeki altınlarını bozdurarak gönderilen IBAN numarasına 200 bin lira yatırdığının tespiti üzerine harekete geçti. Ekipler, IBAN numarasının ait olduğu bankayla iletişime geçerek paraya bloke koydurdu. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Polis, yaptığı çalışmalarda iki olayda toplam 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılığı engelledi.

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