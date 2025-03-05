Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 13:16, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 13:21
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla 21-27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 45 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı, 1 araca da el konuldu.
Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.