Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla 21-27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 45 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı, 1 araca da el konuldu.

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