Ambulansın çarptığı çocuğun annesi tedaviyi kabul etmedi

Kaza, saat 11.30 sıralarında, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne hasta götüren C.K. yönetimindeki 41 HM 696 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A.'ya çarptı. Yere düşen ve hafif yaralanan Z.A. için olay yerine destek ambulans çağrıldı. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansa alıp müdahale etti. Z.A.'nın ablası, kardeşinin durumunun iyi olduğunu belirterek eve götürmek istedi. Ancak sağlık ekipleri, çocuğun ailesinden bir ebeveynin gelmesi gerektiğini ifade etti. Ambulanstan inmek isteyen Z.A., bir süre burada bekletildi. Gelen annesi, tedaviyi kabul etmediğine dair belgeyi imzaladıktan sonra çocuğunu aldı.