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Fahrettin Altun: 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Stratejik Destek

Altun, değişen medya düzenine ve stratejik iletişimin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin hakikat mücadelesindeki rolünü vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 13:34, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 13:36
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Fahrettin Altun: 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Stratejik Destek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz." dedi.

Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli

Altun, İletişim Başkanlığında düzenlenen "Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli"nde yaptığı konuşmada, iletişimin değişen doğasını, stratejik iletişim alanındaki yeni akımları ve Türkiye'nin hakikat mücadelesini farklı boyutlarıyla müzakere edeceklerini söyledi.

Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi

Altun, "Stratejik İletişimde Yeni Akımlar", "Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü" ve "Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi" adlı üç kıymetli eseri neşretmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bu eserlerin, değişen medya düzenine, iletişimin yeni dinamiklerine ve kriz yönetimine dair derinlemesine çözümler içerdiğini vurguladı.

Bilgi Çağında Hakikat Mücadelesi

Bilgiye erişimin hızlandığı ancak hakikatin gölgede kaldığı bir çağda yaşadıklarını belirten Altun, enformasyonla dezenformasyonun iç içe geçtiği bir dönemde olduklarını söyledi. Geleneksel medya ve dijital platformların çoğu zaman küresel güçlerin çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Küresel Rekabet ve Veri

Altun, küresel jeopolitik rekabetin odağında veri ve çip endüstrilerinin olduğunu belirtti. Matematikçi Clive Humby'nin "Veri, yeni petroldür" sözüne dikkat çekerek, bu ortamda sistematik dezenformasyon ve manipülasyon kampanyalarının küresel dengeleri etkilediğini söyledi.

Stratejik İletişimin Önemi

Altun, artık uluslararası siyaseti etkileyen başat unsurlardan birinin "iletişim" olduğunu vurguladı. "Bugün iletişim artık bir ikinci politika alanı değildir, asli bir politika alanıdır." dedi.

Hakikat ve Adalet Mücadelesi

Altun, stratejik iletişimin yalnızca devletlerin güvenlik ve kamu diplomasisi alanlarında kullanılan bir araç olmadığını, aynı zamanda hakikatin korunması ve insan haklarıyla doğrudan bağlantılı bir alan olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Stratejik İletişim Modeli

"Yüksek Teknoloji ve İnovasyon", "Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi", "Girişimcilik", "Beşeri Sermaye" ve "Altyapı" olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan Milli Teknoloji Hamlemizin değerine dikkat çekti. Türkiye'nin stratejik iletişimde küresel bir aktör haline geldiğini ifade etti.

Küresel İletişim Politikaları

Küresel iletişim politikalarının yeniden şekillendiği bir dönemde, Türkiye'nin vizyoner bir duruş sergileyerek geleceğe yön veren aktörlerden biri olduğunu belirtti. Altun, "Dünya beşten büyüktür" tasavvuruyla hareket eden Türkiye'nin stratejik iletişim alanındaki artan yetkinliğine dikkat çekti.

İletişim Başkanlığından Yeni Yayınlar

Altun, ulusal ve uluslararası yayınlarının her birinin bu konuya verdikleri ehemmiyetin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, "Stratejik İletişimde Yeni Akımlar", "Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü" ve "Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi" kitaplarının bu anlayışın ürünü olduğunu söyledi.

Sonuç

İletişim Başkanı Altun, panelin ve yeni yayınların hayırlara vesile olmasını dileyerek, katkı sunan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Ramazan-ı Şerif'in başta mazlum Filistin halkı olmak üzere tüm Müslümanlara hayırlar getirmesini temenni etti.

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