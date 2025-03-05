Adalet Bakanı: Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 83'e çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaşma rakamlarına ilişkin olarak, "Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 83'e çıktı" bilgisini paylaştı.

Tunç açıklamasında, "Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan uzlaştırmayla ihtilafları büyümeden, barışçıl ve yapıcı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz." dedi.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

-Onarıcı adalet anlayışımızı yansıtan uzlaştırma kapsamında;1 milyon 854 bin 932 dosyada anlaşma sağladık. Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 83'e çıktı.

-Toplumsal barışa önemli katkı sunan 32 bin 315 uzlaştırmacımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum.

-Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde önemli yer ayırdığımız alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz.