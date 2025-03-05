Sanayide çalışan kişi başına üretim yüzde 4 yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 yükseldi.

Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde toplam sanayide çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 6,1, çeyreklik bazda yüzde 3,2 artış gösterdi.

En fazla yıllık artış enerji üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,4 ile enerji sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 9,9 ile sermaye malı üretiminde kayıtlara geçti.