Üsküdar Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Yangın saat 12:00 sıralarında Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde çıktı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfiaye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında hastanedeki vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Hastalar ekipler tarafında tahliye edildi.Yangın sırasında hastanede bulunan Rıza Koçak "Bizi dışarıya çıkardılar, hastalarımız içerde. Şu anda birşey yok sadece koku geldi. Duyduğuma göre cihazdaki kablolardan çıkmış." diye konuştu.