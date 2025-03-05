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TBMM KİT Komisyonu 45 Kurumun Hesaplarını İnceleyecek

TBMM KİT Komisyonu, 15 Nisan-29 Mayıs'ta 45 kamu kurumunun hesaplarını inceleyecek. Toplantılar salı ve çarşamba günleri 14.30'da, perşembe 11.00'de.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Mart 2025 14:14, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 14:15
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TBMM KİT Komisyonu 45 Kurumun Hesaplarını İnceleyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 15 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında 45 kamu kurumunun 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşecek. Denetim kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri, bağlı ortaklıklar, müesseseler ve iştiraklerin mali tabloları üst komisyon toplantılarında ele alınacak. TMO, DHMİ, TCDD, TOKİ, TRT, BOTAŞ, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi önemli kamu kurumlarının hesapları komisyon tarafından incelenecek. Görüşmeler salı ve çarşamba günleri saat 14.30'da, perşembe günleri ise saat 11.00'de yapılacak.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 15 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında toplam 45 kamu kurumunun 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını inceleyecek.

Denetim Kapsamındaki Kuruluşlar

Denetim kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), bağlı ortaklıklar, müesseseler ve iştiraklerin mali tabloları üst komisyon toplantılarında detaylı olarak ele alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), TCDD, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), TOKİ, TRT, BOTAŞ, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi birçok önemli kamu kuruluşunun hesapları görüşülecek.

Bilanço ve Netice Hesapları Masaya Yatırılacak

KİT Komisyonu, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını inceleyerek şeffaflığı artırmayı ve kamu harcamalarının etkinliğini değerlendirmeyi amaçlıyor. Toplantılar, salı ve çarşamba günleri saat 14.30'da, perşembe günleri ise saat 11.00'de başlayacak.

Önemli Kuruluşlar

  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
  • Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ
  • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ
  • Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ
  • Türkiye Elektrik İletim AŞ
  • Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ
  • Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıkları
  • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • İller Bankası Genel Müdürlüğü
  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  • Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ
  • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
  • TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ
  • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları
  • Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları
  • Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)
  • T. Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
  • Nükleer Teknik Destek AŞ
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları
  • T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri
  • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ
  • İstanbul Olimpiyat Oyunları Haz. ve Düz. Kur.
  • Marmara Teknokent AŞ (MARTEK)
  • Türkiye Petrolleri AO (TPAO)
  • Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
  • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ
  • TH Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ
  • Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ
  • Sümer Holding AŞ
  • Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları
  • Türk Reasürans AŞ

Kamu Harcamaları Mercek Altında

TBMM KİT Komisyonu'nun gerçekleştireceği incelemelerde, kurumların mali yapıları, bütçe kullanımları ve ekonomik verimlilikleri detaylı olarak ele alınacak. Denetimler, kamu kaynaklarının verimli ve şeffaf bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymayı amaçlıyor.

Kamu Bankalarının Mali Durumu İncelenecek

Komisyon toplantılarında, özellikle kamu bankalarının mali durumu, enerji sektöründeki kamu yatırımları ve ulaştırma alanındaki kamu harcamalarının ön plana çıkması bekleniyor. BOTAŞ, TPAO, TEİAŞ ve TEDAŞ gibi enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumların finansal tabloları da incelenecek.TBMM KİT Komisyonu'nun gerçekleştireceği bu denetimler, kamu kurumlarının finansal sürdürülebilirliği ve bütçe yönetimi açısından büyük önem taşıyor.

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