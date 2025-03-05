TBMM KİT Komisyonu 45 Kurumun Hesaplarını İnceleyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 15 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında 45 kamu kurumunun 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşecek. Denetim kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri, bağlı ortaklıklar, müesseseler ve iştiraklerin mali tabloları üst komisyon toplantılarında ele alınacak. TMO, DHMİ, TCDD, TOKİ, TRT, BOTAŞ, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi önemli kamu kurumlarının hesapları komisyon tarafından incelenecek. Görüşmeler salı ve çarşamba günleri saat 14.30'da, perşembe günleri ise saat 11.00'de yapılacak.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 15 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında toplam 45 kamu kurumunun 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını inceleyecek.

Denetim Kapsamındaki Kuruluşlar

Denetim kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), bağlı ortaklıklar, müesseseler ve iştiraklerin mali tabloları üst komisyon toplantılarında detaylı olarak ele alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), TCDD, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), TOKİ, TRT, BOTAŞ, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi birçok önemli kamu kuruluşunun hesapları görüşülecek.

Bilanço ve Netice Hesapları Masaya Yatırılacak

KİT Komisyonu, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını inceleyerek şeffaflığı artırmayı ve kamu harcamalarının etkinliğini değerlendirmeyi amaçlıyor. Toplantılar, salı ve çarşamba günleri saat 14.30'da, perşembe günleri ise saat 11.00'de başlayacak.

Önemli Kuruluşlar

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ

Türkiye Elektrik İletim AŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıkları

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)

T. Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

Nükleer Teknik Destek AŞ

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları

T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ

İstanbul Olimpiyat Oyunları Haz. ve Düz. Kur.

Marmara Teknokent AŞ (MARTEK)

Türkiye Petrolleri AO (TPAO)

Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ

TH Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ

Sümer Holding AŞ

Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları

Türk Reasürans AŞ

Kamu Harcamaları Mercek Altında

TBMM KİT Komisyonu'nun gerçekleştireceği incelemelerde, kurumların mali yapıları, bütçe kullanımları ve ekonomik verimlilikleri detaylı olarak ele alınacak. Denetimler, kamu kaynaklarının verimli ve şeffaf bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymayı amaçlıyor.

Kamu Bankalarının Mali Durumu İncelenecek

Komisyon toplantılarında, özellikle kamu bankalarının mali durumu, enerji sektöründeki kamu yatırımları ve ulaştırma alanındaki kamu harcamalarının ön plana çıkması bekleniyor. BOTAŞ, TPAO, TEİAŞ ve TEDAŞ gibi enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumların finansal tabloları da incelenecek.TBMM KİT Komisyonu'nun gerçekleştireceği bu denetimler, kamu kurumlarının finansal sürdürülebilirliği ve bütçe yönetimi açısından büyük önem taşıyor.