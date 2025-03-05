DEM Parti İmralı heyeti Özel ile görüşecek

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası siyasi parti liderlerini ziyaret etmeye başlayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk pazartesi günü (10 Mart) CHP lideri Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirecek.