Hakkari'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Mart 2025 14:41, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 14:55
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Gülcan Bilici, gece saatlerinde su ısıtıcısından kaynaklanan elektrik akımına kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Bilici'ye ilk müdahaleyi yaptı.
Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Bilici'nin cenazesi, Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.