Hakkari'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Bilici'ye ilk müdahaleyi yaptı.

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