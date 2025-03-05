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Ankara Mahkemesi İzmir Barosu Kararını İptal Etti: Suç Duyurusu Gündemde

Avukat Aryen Turan'ın kimyasal silah iddiası sonrası İzmir Barosu'nda disiplin kovuşturması açılmadı. Avukat Bülent Karagöz, baro yönetimini mahkemeye taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 15:27, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 15:27
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Ankara Mahkemesi İzmir Barosu Kararını İptal Etti: Suç Duyurusu Gündemde

İzmir Barosu seçimlerindeki konuşmasında "terörle mücadelede kimyasal silah kullanıldığı"nı iddia eden avukat Aryen Turan ile dönemin Baro Başkanı Özkan Yücel ve genel kurulun divan başkanı Pulat Hüseyin Gago hakkında disiplin kovuşturmasına izin verilmemesi nedeniyle İzmir Barosu yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Bülent Karagöz, AA muhabirine Ankara 18. İdare Mahkemesinin, isnat edilen eylemlerin disiplin hukuku bağlamında kovuşturmayı gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna vararak iptal kararını İzmir Barosu'na 28 Ocak'ta tebliğ ettiğini belirtti. Baro'nun tebliğden sonra 30 gün içinde kovuşturma izni vermesi gerektiğini ifade eden Karagöz, geçen süreye rağmen bu iznin verilmediğini, bu nedenle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, baronun yönetim kurulu başkanı Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Anayasanın İlk Dört Maddesi ve Barolar

Karagöz, Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararıyla barolarda ve meslek odalarında Anayasanın ilk dört maddesine aykırı ve terör örgütünün propagandasını içerecek konuşmalar yapılmasının hem disiplin kovuşturmasını gerektirdiğini hem de şartlar varsa kanundaki cezai kovuşturma yapılacağının netleştiğini ifade ederek, "Bu süreç Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullarda çok önemli." dedi. İstanbul Barosu yönetimi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği kararla amaç dışı faaliyet yaptığı için görevden uzaklaştırma kararı verildi, daha sonra genel kurul yapacak.

Süreç

Avukat Bülent Karagöz, İzmir Barosu'nun 22 Ekim 2022'de yapılan genel kurulunda kürsüye gelen avukat Aryen Turan'ın, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine İzmir Barosuna şikayette bulunmuştu. Disiplin kovuşturması isteyen Karagöz, Turan'ın yanı sıra dönemin Baro Başkanı Özkan Yücel ile genel kurulda divan başkanlığını yapan Pulat Hüseyin Gago hakkında işlem yapılmasını talep etmişti.Karagöz, İzmir Barosunun başvuruyu reddetmesi üzerine konuyu Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) taşımış, TBB de başvuruyu kabul etmemişti. Usul gereği Adalet Bakanlığına gönderilen kararda, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü dosyayı yeniden incelenmek üzere TBB'ye göndermiş, bu talebin de reddedilmesi üzerine avukat Karagöz, Ankara 18. İdare Mahkemesine dava açmıştı. Mahkeme, isnat edilen eylemlerin disiplin hukuku bağlamında kovuşturmayı gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna vararak iptal kararını İzmir Barosu'na tebliğ etmişti.

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