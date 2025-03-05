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Beykoz Belediyesine yönelik soruşturmada tanık ifadelerine ulaşıldı

"İhaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklandığı dosyada tanık ifadelerine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 16:16, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 16:22
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bazı tanıkların ifadesine başvuruldu. Bir tanık, Köseler ve Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında, "Veli Gümüş ihalelerle ilgili kimden alınmasını söylüyorsa, mutlaka ondan alım yapılması gerekiyordu. Söylediği firma ne fiyat verirse sorgulanmadan alım yapılacağını defaten söylemiştir. Bütün bu süreçlerden Belediye Başkanı Alaattin Köseler haberdardı. Ondan cesaret almasa Gümüş, bu şekilde hareket edemezdi. Bu satın alma süreçlerindeki hukuksuzlukların mimarı Köseler ve Gümüş'tür." ifadelerini kullandı.Bir diğer tanık da Gümüş ve belediyenin şoförü Metin Ülgey'in büyük bir etkinliği olduğunu, farklı birimlerden yapılan ihaleler öncesinde ihale yetkililerine telefon açarak fiyat sorduklarını, bu fiyatı ihaleyi almasını istedikleri firmalarla paylaştıklarını ve bazı ihale yetkililerini tehdit ettiklerini öne sürdü.Başka bir tanık da bazı firmaların bir holdingin parçalarıymış gibi ihale süreçlerine katıldığını, Veli Gümüş'ün yaptığı işlerde ve diğer firmalarla ilişkilerinden Köseler'in haberdar olduğunu iddia etti.

Soruşturmanın Gelişmeleri


  • Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alındı.
  • Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
  • Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp torbalarla emniyete götürdü.
  • Soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.
  • Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.
  • Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edildi.
  • Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
  • İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.


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