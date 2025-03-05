Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen platformu hakkındaki iddianamenin detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TV8 ve Exxen platformlarında yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ve kanal ile platform yöneticisi 7 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Yasa Dışı Bahis Reklamlarının Tespiti

RTÜK'ten gelen yanıta göre, 19 Kasım 2024'te oynanan Karadağ-Türkiye futbol karşılaşması sırasında, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamları sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına yerleştirildi. Ayrıca, 6 Ağustos 2024'teki LOSC (Lille)-Fenerbahçe, 14 Ekim 2024'teki İzlanda-Türkiye ve 6 Eylül 2024'teki Galler-Türkiye karşılaşmalarının özetleri Exxenspor YouTube kanalında paylaşıldı ve bu görüntülerde de benzer reklamların yer aldığı ifade edildi.

Şüphelilerin Savunmaları

Şüpheliler, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluşlardan temin edildiğini ve müdahalesiz yayınlamakla yükümlü olduklarını belirtti. Yayıncıya, yayın içeriği hakkında bilgi verilmediğini ve reklamlardan gelir elde edilmediğini savundular. Teknik olarak yasa dışı bahis reklamlarının sansürlenmesinin mümkün olmadığını dile getirdiler.

Bahis Oyununa "Dijital Uyuşturucu" Benzetmesi

İddianamede, "dijital uyuşturucu" olarak nitelendirilen bahis oyunlarının geniş kitlelere ulaştığı ve toplumun yapısını bozabileceği vurgulandı. TV8 ve Exxen yöneticileri, "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ali Acun Ilıcalı: Yönetim Kurulu Başkanı

Ebru Atasav Tahrancı: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa Tarık: Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Uçak: Sorumlu Müdür

Aslı Yaşaroğlu: Genel Yayın Yönetmeni

Ümmü Burhan: Exxen Genel Müdürü

Burcu Batu Fakir: Sorumlu Müdür

Attila Ceciloğlu: Yayın Direktörü

İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.