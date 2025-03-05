'Faiz Kapanı Operasyonu'nda suç çetesi çökertildi: 4 tutuklama

AFYONKARAHİSAR Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 'Faiz Kapanı Operasyonu' kapsamında, ihtiyaç sahiplerine faizle borç verip ödeyemeyenlerin mal varlıklarını zorla devrettirdiği belirlenen suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını belirten Vali Yiğitbaşı, "Bankadaki 237 milyon TL'ye, 80 milyon TL değerinde 25 gayrimenkule ve 30 milyon TL değerinde 6 araca tedbir kararı uygulandı" dedi.

Asayiş Çalışmalarına İlişkin Açıklamalar

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 5 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında il genelinde yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da yer aldı. Vali Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 'Faiz Kapanı Operasyonu' kapsamında Afyonkarahisar şehir merkezinde minibüs hattı işleten 9 kişinin, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu kişilere faiz karşılığı borç para verdiğini, ödeyemeyenlere zorla senet imzalatarak mal varlıklarını devretmeye zorladığının tespit edildiğini açıkladı.

4 Şüpheli Tutuklandı

Vali Yiğitbaşı, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce geçen hafta içerisinde 'Faiz Kapanı Operasyonu' icra edilmiş, bu kapsamda şehir merkezinde minibüs hattı işleten 9 şahsın, ihtiyaç sahibi olan, içerisinde üniversite öğrencilerimizin de olduğu vatandaşlarımıza faiz karşılığında borç para verdikleri, vade sonunda borcunu ödeyemeyenlere zorla senet imzalatarak üstlerine kayıtlı mal varlıklarını devretmeye zorladıkları, bu konuda cebir ve şiddet uyguladıkları tespit edilmiştir. Bu şahıslara yönelik 10 adreste eş zamanlı olarak 34 asayiş timi, 3 komando timi olmak üzere toplam 160 personel ile operasyon ve arama icra edilmiştir. Yapılan arama sonucunda çok miktarda nakit para, yüzlerce senet, 53 araç satış sözleşmesi, el bombası, 4 tabanca, çok miktarda uyuşturucu madde, 1273 mermi ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca suçtan elde ettikleri değerlendirilen, banka hesaplarındaki 237 milyon TL'ye, 80 milyon TL değerinde 25 gayrimenkule ve 30 milyon TL değerinde 6 araca TCK 282 (suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama) kapsamında tedbir kararı uygulandı. Kolluk kuvvetlerimiz, vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanarak tuzağa düşürmeye çalışan bu tür oluşumlara hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Devletimizin kadife eldiveninin içindeki demir yumruğu, suçluların her zaman tepesinde olacaktır" dedi.