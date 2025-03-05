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Bakan Memişoğlu: 2024'te 373 Bin Bağımlı AMATEM'e Başvurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2024 yılında 373 bin bağımlı AMATEM'lere tedavi için başvurdu, bunlardan 10 bin 473'ü yatarak tedavi oldu." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 17:40, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 17:41
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Bakan Memişoğlu: 2024'te 373 Bin Bağımlı AMATEM'e Başvurdu

Bakan Memişoğlu, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında açılışı yapılan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bugün burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Emine Erdoğan'ın çevreden tarıma, eğitimden sağlığa, küçük kızların eğitiminden el sanatlarına kadar himaye ettiği pek çok projeyi gururla takip ettiklerini söyleyen Memişoğlu, Erdoğan'ın himaye ettiği projelerin başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplum tarafından takdir görmesinden dolayı millet olarak gurur duyduklarını belirtti.

Bağımlılık ile Mücadelede Ulusal Strateji Belgesi

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılında Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulunun oluşturulduğunu anımsatan Memişoğlu, bakanlıkları koordinasyonunda paydaş bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği içinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla yürüttüklerini, en son 2024-2028 Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi'nin onaylandığını söyledi.İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları marifetiyle eylem planlarını icra ettiklerini anlatan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ile koruyucu ve önleyici farkındalık faaliyetleri yürütüyor, danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıkla mücadelede erişkinlere hizmet veren 35 AMATEM ile çocuk ve ergenlere hizmet veren 14 ÇEMATEM'imiz var. Toplamda 1501 yataklı 64 adet Yataklı Arındırma Merkezimizle, 79 adet Ayakta Arındırma Merkezimizle ve 16 Bağımlı Hastalar Rehabilitasyon Merkezimizle Türkiye'de hizmet sunuyoruz. 2024 yılında 373 bin bağımlı AMATEM'lere tedavi için başvurdu, bunlardan 10 bin 473'ü yatarak tedavi oldu. Aynı tarihlerde ÇEMATEM'lere 10 bin 383 başvuru oldu, 799 genç ve ergen yatarak tedavi aldı. 565 sigara bıraktırma polikliniğimizde 150 bin 467 insanımıza tedavi verdik."


Diyarbakır ve Bursa'dan Sonra Kayseri'de Açıldı

Bakan Memişoğlu, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici çalışmalarını ve yürüttüğü danışmanlık ve izleme değerlendirme faaliyetlerini oldukça önemsediklerini vurguladı. Yeşilay'ın Danışmanlık Merkezleri ile 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği hizmetin faydalarına birlikte şahitlik ettiklerini belirten Memişoğlu, Yeşilay'ın, gönüllülük temelinde bağımlılıklarla mücadelede toplumsal savunuculuk çalışmalarını en güzel şekilde yürüttüğünü ifade etti.Bağımlılıkla mücadele edildiği gibi, bağımlılıktan kurtulduktan sonraki süreçte de bireylerin yanında olmak gerektiğine dikkati çeken Memişoğlu, tedavi almış bireylerin yeniden bağımlı olmaması noktasında rehabilitasyon süreçlerinin büyük rol oynadığının altını çizdi.Bakan Memişoğlu, bu kişilerin yeniden bağımlılık tuzağına düşmeyecek şekilde öz güvenlerinin artırılması, sosyal çevrelerinin değiştirilmesi ve iş olanaklarının oluşturulmasıyla ilgili etkin bir sürecin takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Tam da bu noktada bugün açılışını yapmış olduğumuz rehabilitasyon merkezinin hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyoruz. Daha önce Yeşilay tarafından Diyarbakır ve Bursa'da açılan 40 yataklı 2 ayrı rehabilitasyon merkezinin devamı olarak gördüğümüz bu projelerin yeni merkezlerle güçlendirilmesini canıgönülden destekliyoruz. Bu vesileyle Yeşilay'ımızın 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

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