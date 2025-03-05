Jandarma'dan Türkiye Genelinde Duman Uygulaması: 45 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uygulamanın emniyet ve asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, tütün mamulleri kaçakçılığına engel olunması ile genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Denetimlerin Kapsamı

Uygulama kapsamında, tütün mamulleri satışı yapılan tekel bayileri, büfeler, bakkallar, nargile kafeler ve umuma açık eğlence yerlerinde denetim yapıldı. 16 bin 893 personelin görev aldığı uygulamada, 19 bin 492 iş yeri eş zamanlı denetlendi.

Tutuklamalar ve Bulunan Kayıplar

Uygulama kapsamında farklı suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 45'i tutuklandı. Ayrıca kayıp olarak aranan 3 yetişkin bulundu.

Ele Geçirilen Malzemeler





677 litre sahte içki

20 bin 492 adet ısıtılmış tütün

105 puro

2 bin 563 kilogram sarmalık kıyılmış tütün

12 bin sigara filtresi

21 bin 620 elektronik sigara likidi

170 fişek

Bir av tüfeği

94 gram uyuşturucu madde

49 bin 397 tıbbi hap

Bir makaron doldurma makinesi

950 sigara kağıdı

43 kilogram nargile tütünü

27 bin 76 paket sigara

893 elektronik sigara

196 bin 800 boş ve 146 bin 640 dolu makaron

İki tabanca/kurusıkı tabanca

141 sentetik uyuşturucu hap

20 cep telefonu



