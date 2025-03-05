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RTÜK ve BTK, Çocukların Güvenliği İçin Komisyona Sunum Yaptı

Çocukların korunması amacıyla kurulan komisyon, RTÜK ve BTK'nın sunumlarını dinledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 18:25, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 18:25
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RTÜK ve BTK, Çocukların Güvenliği İçin Komisyona Sunum Yaptı

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerini dinledi. Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Aydoğdu, internetin yayılmasıyla yeni sorunların gündeme geldiğini söyledi. İletişim teknolojilerindeki gelişmeye işaret eden Aydoğdu, internetin dünyayı köy olmaktan çıkartıp neredeyse bütün dünyayı bir evin içi gibi yaptığını belirtti. "Bunun sorunları da kendiliğinden geldi, devasa sorunlar, daha önce insanlığın tecrübe etmediği çetin sorunlar." ifadesini kullandı.

CHP'den Tepki: "Sadece merkezi hükümetin sunumundan ibaret bir komisyon olamaz"

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, komisyona talep ettikleri kişilerin ve mağdur ailelerin çağırılmadığını söyleyerek, "Sadece merkezi hükümetin sunumundan ibaret bir komisyon olamaz." diye konuştu. Bu nedenle toplantıya katılmayacaklarını belirten Özçağdaş, diğer CHP'li milletvekilleriyle birlikte toplantı salonunu terk etti. Araştırma Komisyonu Başkanı Aydoğdu ise mağdur aileleri komisyona davet etme ihtimali gündeme getirildiğinde, kendilerine çok sayıda talep geldiğini kaydetti.

RTÜK: Zararlı İçerikler ve Yaptırımlar

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Murat Ellialtı, RTÜK olarak zararlı içerikleri tespit ederek gerekli yaptırımları uyguladıklarını dile getirdi. Gündüz kuşağı programlarıyla ilgili etik ilkeler yayımladıklarını belirten Ellialtı, "Gündüz kuşağı programlarında, çocuklarla ilgili olumsuz bir durum olduğunda çocukların çıkmasını engelliyoruz. Çocukların fotoğrafları olmaması şartıyla, çocuklara zarar vermeyeceği yönünde danışmanlardan görüş alınarak sunulabiliyor." diye konuştu. Ellialtı, bugüne kadar "çocukların gelişimine zarar vermek, istismar etmek, çocukları bir ürün veya hizmeti almaya yönlendirmekten" 563 kez müeyyide uyguladıklarını bildirdi.

Gençlerde Ekran Bağımlılığı ve Sosyal Medya Kullanımı


  • Gençlerin günlük ortalama 4 saat 35 dakika internette zaman geçirdiği belirtildi.
  • Her 10 gençten 4'ünün ekran bağımlılığı düzeyinin yüksek olduğu tespit edildi.
  • 10 gençten 9'unun sosyal medya hesabının bulunduğu ve 4'ünün hesabına erişimin açık olduğu belirtildi.


BTK: Sosyal Medya ve Dijital Oyun Bağımlılığı

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, yaptıkları araştırmalara göre mobil telefon kullanımının çok arttığını ve internetin tüketim amaçlı kullanıldığını söyledi. Ebeveynlerin çoğunun çocukların internetle ilgili yaşadığı sorunlardan haberdar olamadığını belirten Gün, "Türkiye'de dijital oyun bağımlılığı riski taşıyan gençlerin oranı yüzde 35 seviyesinde. Ortaokul ve lisede mobil telefon taşıyan öğrencilerin oranı yüzde 96." ifadesini kullandı.

RTÜK Medya Akademisi Projesi

RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli de gelecek günlerde "RTÜK Medya Akademisi"ni hayata geçireceklerini ifade etti. Buna yönelik 48 başlıktan oluşan tasarı hazırlandığını söyleyen Tecirli, düzenlemenin Meclis'e sunulacağını kaydetti.

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