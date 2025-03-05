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Sadettin Saran'la ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı

İş adamı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Saran'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 18:58, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 19:17
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Sadettin Saran'la ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı

İş adamı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal, Emre Eren ve Sadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş bünyesinde hizmet veren S SPORT+logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığının tespit edildiği anlatıldı.

Yayıncının yayınlanan içerikten sorumlu olduğu ifade edildi
Hazırlanan iddianamede, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği tespit edildiği, zaman zaman medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından saha kenarında yer alan reklam bantlarının yayıncı kuruluş olarak kontrollerinde olmadığı, ev sahibi futbol kulübünün veya federasyonun inisiyatifinde olduğu ve bu noktadaki hukuki sorumluluklarının bulunmadığı iddia edildiği ancak söz konusu yayınların Türkiye'ye erişiminin medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlandığı ve yayıncının yayınlanan içerikten sorumlu olduğuna dair idari yönden açıkça görüş olduğu kaydedildi.

İspanya ile konuya ilişkin iletişime geçildiği ancak olumlu sonuç alanamadığı belirtildi
Hazırlanan iddianamede, yapılan tespitler doğrultusunda Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkanvekili Alan Kenan Saran, şirketin genel müdürü ile aynı zamanda sorumlu müdürü olan Azade Zeynep Haksal ve şirketin futbol karşılaşmalarının yayınlamasına yönelik organizasyonundan sorumlu genel müdürü Emre Eren'in savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef olduklarını, maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini, ayrıca yasadışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maç yayınlarının yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasadışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda olduklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler ayrıca, İspanya en üst düzey futbol ligi Primera Division ile iletişime geçtiklerini ancak yapılan yazışmalardan olumlu sonuç alamadıklarını ve bu durumu da kamuoyuna duyurduklarını söyledikleri kaydedildi.

Sadettin Saran'a 3 yıla kadar hapis talebi
Hazırlanan iddianamede şüpheliler Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran'ın 'kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren'in ise aynı suçu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep edildi.

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