Diş hekimi cinayetinde sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olay, 21 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı.

Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mehmet Emrah Düşmez'in cenazesi, Elazığ'a götürüldü. Düşmez'in cenazesi, dün Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'İDDİANAME HAZIRLANDI'

Cinayetle ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri şüpheli Mustafa Ercan'ı aynı gün yakaladı. Şüphelinin olaydan sonra bir süre caddede yürüyüp, ardından taksiye bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Mustafa Ercan, ifadesinde Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, alacak meselesinden aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan tutuklandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ercan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak ilgili mahkemeye sunuldu.