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Sadece Ramazan'da yapılıyor, tarifini sır gibi kimse bilmiyor

Bursa'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 20:37, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 23:03
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Helvacıoğlu tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı, bugün torunu Mehmet Çolakgil tarafından yapılmaya devam ediyor.

Üç kuşaktır lezzetini koruyan Ramazan helvası un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor. Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmezken sadece Ramazan ayına özel hazırlanan tatlı büyük talep görüyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor.

Tatlının içerisindeki formülün gizli ve sırrının kimseye verilmediğini dile getiren Mehmet Çolakgil, "Helvacıoğlu firmasının üçüncü kuşak üreticisiyim. Yaklaşık 110 yıldır bu işi yapıyoruz. Dedemizden gelen bir üretim şekliyle, klasik olarak üretim yapıyoruz. Hiçbir şekilde glikoz kullanmıyoruz ürünlerimizde. Bu tatlı, Ramazan ayında çıkan ve Bursa'ya has olan çok eski bir tatlıdır. Genellikle helvacıların yaptığı bir tatlıdır. İçerisinde maya yoktur ve kullanmıyoruz. Tatlının içerisinde un, yağ, şeker ve tabii ki özel katkılar yer alır. Ancak bu özel katkıların tam formülü, babamızdan ve dedemizden gelen bir gelenek olarak paylaşmıyoruz ve sırrımızı kimseye söylemiyoruz. Bu yüzden formülümüzü veremiyoruz. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerimiz her zaman kaliteli ve sağlıklıdır" diye konuştu.

"Ramazan helvasının kilosu 400 lira"

Ramazan helvasına talepleri zor karşıladıklarını, bunun nedeninin ise makinesiz ve elle yapmaları olduğunu dile getiren Çolakgil, "Tatlımız yalnızca Ramazan ayında üretilmektedir ve her zaman yapamıyoruz. Genellikle kilo ile satış yapıyoruz ve genellikle öğleden sonra müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak bazı günlerde, fazla üretim yapamadığımız için ürünümüz yetişmeyebiliyor. Çünkü bu tatlıyı tamamen elle ve makinesiz üretiyoruz. Bu nedenle fazla üretim yapmak mümkün olmuyor. Kilosu 400 lira olarak satılmaktadır ve Ramazan ayında fiyat sabitlenir. Ramazan sonuna kadar bu fiyat değiştirmeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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