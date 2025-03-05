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'Kartalkaya'daki otelin yangına karşı herhangi bir dayanıklılığı yok'

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı İlker İbik, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Otelin çevre kaplaması köpük polimerden yapılmış; polimerin en dayanıksız hali, en düşük sınıf olan E sınıfı, 'Normal yanıcı' diye geçiyor. A4 kağıt ile yangına tepki sınıfında bulunan bir malzemeden bahsediyoruz. Doğal olarak otelin yangına karşı herhangi bir dayanıklılığı yok" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Mart 2025 21:20, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 21:43
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TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Altınok, komisyonun yaptığı çalışmaları anlattı ve milletvekillerinin otel yangını ile ilgili yeni bilgileri öğrendiğini söyledi. Altınok, "İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

'Otomatik Söndürme Sistemleri Konusunda Ülkemizde Zafiyetimiz Vardır'

Komisyon Başkanı Altınok'un konuşmasının ardından Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkanı Dr. Kasım Beceren, milletvekillerine sunum yaptı. Beceren, yangınların kundaklanması, personel ve müşteri kaynaklı yangınların çıktığını ve can güvenliğinin sağlanması için mimari tasarı ve yapısal önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Beceren, yangının erken haber alınmasının önemli olduğunu kaydederek, "Otomatik söndürme sistemi, alevlerin diğer bölgelere yayılımını engellemek için oldukça önemlidir." dedi.

'Merkezi İtfaiye Teşkilatının Kurulması Gerekiyor'

Türkiye genelindeki itfaiye teşkilatının deneyim sahibi olması gerektiğini vurgulayan Beceren, yerelde belediye başkanlarının değişmesi durumunda personelin de değiştiğini ekledi. Beceren, "İtfaiye erleri genelde değişmemesine rağmen yangın önlemedeki mühendis ve mimarları değişiyor. Burada bir hafıza olması, merkezi kurallar olması ve il belediyelerindeki belediyelerin buna bağlı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

'Yönetmelikteki Tüm Sınırların Üzerinde'

Ardından Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı İlker İbik, komisyon üyelerine sunum yaptı. İbik, otelin inşa edilirken yangına karşı dayanıklı olması gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:"161 oda, 294 yatak, 43 metre yapı yüksekliği; yönetmelikteki tüm sınırların üzerinde bulunuyor."

'Yangına Karşı A4 Kağıdı ile Aynı Özellikteki Malzeme ile Çevre Kaplaması Yapılmış'

Elektrik tesisatının yangına karşı korunaklı olmadığını ve yanıcı özelliklere sahip olduğunu aktaran İbik, "Bu otelde bir basınçlandırma sistemi veya havalandırma sistemi olması gerekirdi, bulunmuyor." dedi.

'Asansörlerde Can Kayıplarının Olduğunu Gördük'

İbik, otelde bulunan asansörlerle alakalı ciddi sıkıntıların yaşandığını aktararak, "Asansörler yangın uyarısı aldıklarında direkt olarak kat ve koridor çağrılarını kabul etmeden, çıkış katına inmeli ve çalışmayı kesmelilerdi." dedi.

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