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FETÖ'ye yardımdan yargılanan Sözcü yazarlarına beraat

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'ye yardım suçundan yargılanan Sözcü gazetesi yazarları ve yöneticileri için beraat kararı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 21:47, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 22:21
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FETÖ'ye yardımdan yargılanan Sözcü yazarlarına beraat

Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yeniden yargılandıkları davada beraatleri kararlaştırıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Yonca Yücekaleli, Necati Doğru, Bekir Gökmen Ulu ve Yücel Arı ile avukatları katıldı. Sanık Çölaşan da Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme Kararı ve Savcının Görüşü

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin davaya yönelik bozma kararının okunduğu duruşmada söz verilen sanıklar ve avukatları bozma kararına uyulmasını ve beraat kararı verilmesini talep etti. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar Necati Doğru, Bekir Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin ve Yücel Arı'nın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan beraatlerine, Mustafa Emin Çölaşan ile Yonca Yücekaleli'nin aynı suçtan cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.Mütalaada, ayrıca 18 Aralık 2014'te Sözcü gazetesi internet sitesinde yer alan bir haber nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması istendi. Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tüm sanıkların üzerlerine atılı suçtan beraatlerine karar verildi. Heyet, 2014'teki haber nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Davanın Geçmişi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ve genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 27 Aralık 2019'da açıklamıştı. Mahkeme, gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırmış, internet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ı da aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etmişti.Mahkeme heyeti, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu'yu ise aynı suçtan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Mediha Olgun'un Durumu

Sanık Mediha Olgun'un dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatine karar veren mahkeme, gazetenin sahibi sanık Burak Akbay hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmetmişti. Karara karşı yapılan istinaf başvurularını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetmiş, sanık Mediha Olgun hakkında "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen beraat kararını hukuka uygun bulmuştu.Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararını bozarak, 7 sanık hakkındaki dava dosyasını yeniden yargılama için mahkemeye göndermişti. Yargıtay'ın kararında, sanıkların "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu işlediklerine dair her türlü kuşkudan uzak ve mahkumiyetlerine yeterli delil bulunmayan sanıkların beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verildiği belirtilmişti. Kararda, sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararının bozulmasına oy birliğiyle hükmedildiği kaydedilmişti.

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