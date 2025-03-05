Yılbaşı kutlamasında hayatını kaybeden üniversiteli Melek'in ölüm sebebi; kalp krizi

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melek Pekkara, geçen yılbaşı gecesi bir mekandan çıktıktan sonra konakladığı yurda giderken rahatsızlanarak Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melek Pekkara, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölümüyle ilgili hazırlanan adli tıp raporunda, Pekkara'nın kanında alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadığı belirtildi.

Manisa'da yaşayan ailesi, kızlarına yönelik çıkan iddiaların kendilerini üzdüğünü dile getirerek raporun gerçeği ortaya çıkardığını ifade etti.