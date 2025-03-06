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Çocuklara hayvan ilacı veren doktorun davasında karar çıktı

İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Zoroğlu'nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 16:34, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 17:14
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Çocuklara hayvan ilacı veren doktorun davasında karar çıktı

İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Zoroğlu'nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme Kararı ve Duruşma Detayları

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu ve eşi tutuksuz sanık Özgül Zoroğlu hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuksuz diğer sanıklar ile taraf avukatları ve müştekiler de katıldı.

Sanıkların Son Sözleri

Son sözü sorulan sanık Süleyman Salih Zoroğlu, "Çocuklardan birinin kurtarılması benim içimi aydınlatır. Bu beni karanlıktan çıkaracaktır. Seans kayıtları beni doğru çıkaracak şeyler çıkaracaktır. Ben uyuşturucu maddeyi insanlara verecek biri değilim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.Sanık Özgül Zoroğlu ise, "Eşim akademik bilgisine uygun ve asla eziyet çektirmeyecek şekilde tedavi yaptı. Evdeki çocuklarım babasını bekliyor" şeklinde konuştu.

Diğer Sanıklar ve Cezalar


  • Sanık Ahmet Aktaş, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 TL adli ceza ile cezalandırıldı.
  • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verildi.
  • Mağdur Ali Mirza K.'ye karşı 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 2 yıl 6 ay hapsine hükmedildi. Ahmet Aktaş toplamda 15 yıl 10 ay 18 gün hapisle cezalandırıldı.

Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 18 bin 740 TL adli para cezasına hükmedildi. Zoroğlu'nun toplamda 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı.Öte yandan diğer 4 sanık ise tüm suçlardan beraat etti.

İddianameden Detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 20 müşteki aile ve 21 mağdur çocuğun beyanlarının alındığı belirtilmişti. İddianamede Süleyman Salih Zoroğlu'nun mağdurlara teşhis koyarak seanslar sırasında ketamin maddesi verdiği, cinsel içerikli sorular yönelttiği, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklarının bozulmasına neden olduğu anlatılmıştı.Sanık Zoroğlu'nun klinik ve ev adreslerinde ele geçirilen maddeler üzerinde Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan inceleme ve analizler neticesinde ketamin ve ketamin bulaşıklı madde ve materyaller tespit edildiği de açıklanmıştı.Zoroğlu'nun mağdur çocuklara yönelttiği kapalı uçlu sorular, hasta mahremiyetini ihlal edici uygulamaları, ebeveynlere yönelik düşmanca ifadeleri, intihar girişimlerine ilişkin pozitif pekiştirgeçlerinin temel mesleki ve etik ilkelere aykırı olduğu, eylemlerinin çocuğun duygusal istismarı kapsamında değerlendirilebileceği ifade edilmişti.

Zoroğlu'na Yönelik Suçlamalar


  • 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama",
  • 21 kez "eziyet",
  • 4 kez "iftira",
  • 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma",
  • 2 kez "şantaj",
  • 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme",
  • 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme",
  • 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Zoroğlu'na yardım ettiği öne sürülen diğer 5 sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.

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