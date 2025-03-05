İzmir'de denize düşen otomobilden bir kişinin cesedi çıkarıldı
İzmir'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 22:58, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 23:07
Balıklıova Mahallesi Huzur Kampı yakınlarında denizde otomobil gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İzmir İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin içinde bir kişinin olduğunu tespit etti.
Ekiplerce karaya çıkartılan 27 yaşındaki A.C.C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
A.C.C'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.