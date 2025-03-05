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Sarallar suç örgütü üyesi 62 şüpheli hakkında iddianame hazır

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen Turan Yıldırım'ı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ile müteahhit Kenan Koçak'ın da aralarında olduğu 62 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 23:07, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 23:08
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Sarallar suç örgütü üyesi 62 şüpheli hakkında iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25'i tutuklu 62 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun "mağdur", Abdullah Taşkın, Reyhan Göksun Taşkın, Zeynep Güdücü ile Erkan Güdücü'nün "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, şüphelilerin müştekilere karşı gerçekleştirdiği öne sürülen 16 farklı eylem anlatıldı.

Suç örgütü üyesi şüphelilerin bazı kamu görevlileri ile irtibat ve bağlantı içinde olduğu, kolluk güçleri içindeki bağlantıları üzerinden örgütsel faaliyetlerinin ve eylemlerinin polis takibinde bulunup bulunmadığı yönünde bilgi edinmeye çalıştıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin bazı kamu görevlileri üzerinden soruşturmanın gizliğini ihlal edici faaliyetlerde bulunmuş olabilecekleri ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin suç örgütünün faaliyeti kapsamında işledikleri suçların örtbas edilmesi, gizlenmesi, adli tahkikatlara konu edilmemesi, örgütün deşifre olmasının engellenmesi noktasında bazı kamu görevlileriyle çıkar ilişkisi içine girdikleri, kamu idaresinin güvenilirliğini ve işleyişini tehdit eden örgütsel faaliyetlerde bulunmuş olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ve müteahhit Kenan Koçak'ın, zanlılardan Turan Yıldırım'ın beraberindeki şüphelilerle İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a firar etmesini sağladıkları ifade edilen iddianamede, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları fikir ve eylem birliği içinde gerçekleştirdikleri vurgulandı.

- Ceza istemleri

Şüpheli Kenan Koçak'ın "suçluyu kayırma", "göçmen kaçakçılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 13 yıl 9 aydan 29 yıla kadar hapsi istenilen iddianamede, emniyet müdürü M.D.K'nin kamu görevlisi olması nedeniyle aynı suçlardan 14 yıldan 35,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Turan Yıldırım'ın, "nitelikli yağma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapsi istendi.

59 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma" "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 6 yıldan 33 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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