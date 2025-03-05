Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sultanbeyli Dijital Dönüşüm Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde görevli meslek eğitim koordinatörü Hasan Burçin Menteş, İstanbul ve Kocaeli'deki SMM'lerden gelen öğretmenlere sunum yaptı.

Sunumun İçeriği

Menteş, sunumunda, SMM'lerin mevcut öğretmen eğitimlerini daha ileri seviyeye taşımayı hedeflediğini ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi için program kapsamında sektörle işbirliği içinde eğitim faaliyetleri düzenlendiğini anlattı.

Menteş, meslek öğretmenlerinin sektörü tanımadıkları ve içerisine girmedikleri sürece, oradaki isteği ve ihtiyacı anlayamayacaklarını söyledi.





Sektörün İsteği: Nitelikli Eleman Yetiştirmek

SMM'lerin mesleki eğitimi, mezunların istihdam edilebilirliğini artıracak şekilde iyileştirmeyi hedeflediğine dikkati çeken Menteş, bu programın sektörle işbirliği içinde olmasının önemini vurguladı.Menteş, sektörün isteğinin, kendisine mesleki bilgiye ve iş yerinde çalışmaya uygun kişisel özelliklere sahip nitelikli eleman yetiştirmek olduğunu ifade etti.

SMM'lerin Kuruluş Amacı ve Yerleri

SMM'lerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite (METEK) Projesi kapsamında kurulduğunu belirten Menteş, "Türkiye'de toplam 15 SMM'nin 4'ü İstanbul'da, 2'si Kocaeli'de yer alıyor. Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri, mesleki eğitimle ilgili araştırma yapmak ve öğretmen yetiştirmek hedefiyle kurulmuş kurumlar ve bu kapsamda hareket ediyorlar. Personelinin de kendi hizmet içi eğitimleri var, bu da onlardan bir tanesi." diye konuştu.

İnteraktif Toplantının Önemi

İnteraktif toplantıda, yerinde mesleki eğitimin önemi vurgulanarak, sektördeki gelişmeler ve teknolojik yenilikler öğretmenlere tanıtıldı.Programda ayrıca Brüksel merkezli bir Erasmus+ programı olan CoVE'nin SMM'ler ile benzer hedefler taşıdığına işaret edilerek, başvuru sürecine dair bilgilendirme yapıldı.