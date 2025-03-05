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Zelenskiy: Ukrayna ve ABD Ekipleri Toplantı İçin Hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ile diplomatik temasların başladığını duyurdu. Ekipler, önümüzdeki hafta ilk sonuçları paylaşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 23:58, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 00:00
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Zelenskiy: Ukrayna ve ABD Ekipleri Toplantı İçin Hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,

"Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz toplantı yapmak üzerinde çalışmaya başladı. Önümüzdeki hafta ilk sonuçları bekliyoruz."

dedi. Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna-ABD İşbirliği ve Toplantı Hazırlıkları

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında telefon görüşmesi yapıldığını belirten Zelenskiy,

"Bugün Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz toplantı yapmak üzerinde çalışmaya başladı. Andriy Yermak ve Mike Waltz konuştu, olumlu bir hareket var. Önümüzdeki hafta ilk sonuçları bekliyoruz."

ifadesini kullandı.

Brüksel'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Hazırlıkları

Zelenskiy, Ukrayna ve güvenlik konularını ele almak üzere yarın Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi için hazırlık yaptıklarını dile getirerek,

"Diplomatik olayların ne kadar hızlı geliştiğini herkes görüyor."

değerlendirmesinde bulundu.

Yermak ve Waltz Arasındaki Görüşme

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Yermak,

"Yakın zamanda ekiplerimizle bir araya gelerek bu önemli çalışmayı sürdürme konusunda mutabakata vardık."

ifadesini kullandı.

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