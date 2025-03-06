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6 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

6 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 00:01, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 00:03
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6 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi'ne katılacak, Ankara Sivil Toplum Kuruluşları ile iftar programında bir araya gelecek.

(TBMM/14.00/18.52)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal demokrat liderler, devlet başkanları, başbakanlar, başbakan yardımcılarının yer alacağı Avrupa Birliği Konseyine hazırlık toplantısına katılacak, CHP Belçika Birliği'ni ziyaret edecek.

(Brüksel/12.30-16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir otelde düzenlenecek "HAK-İŞ 14. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iftar programına iştirak edecek.

(Malatya/18.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde "Kadının Statüsünün Güçlendirilmesi" paneline katılacak.

(Ankara/11.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/16.15)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" bültenini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca ATO Congresium'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı" programına katılacak.

(Ankara/13.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kampüs İftarları' programına katılacak ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile Rangers arasındaki karşılaşmayı takip edecek.

(İstanbul/18.30/20.45)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası; Erzurumspor FK-Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor ve Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/16.00/İstanbul/16.00/20.30)

4- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

5- THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/22.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Trabzon/17.00)

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