İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada

Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek emekli bayram ikramiyesinde tüm ihtimaller ortaya konulacak. Milyonlarca SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi ile dul ve yetimi ilgilendiren bayram ikramiyesi konusunda hükümet yetkilileri bu hafta bir araya geliyor. Hükümetin hazırlayacağı torba yasa teklifi kapsamında, emekli bayram ikramiyelerinin artırılması bekleniyor. Artış konusunda ise çeşitli senaryolar üzerinde duruluyor. Şu an her bayram için 3 bin TL olarak belirlenen ve toplamda yıllık 6 bin TL'ye ulaşan ikramiyeler için farklı formüller masaya yatırılacak.

11 BİN 500 LİRA DESTEK

Torba teklifte Aile Yılı kapsamında 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak çocuk destekleri de yer alacak. 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ikinci çocuk için her ay olacak şekilde bin 500 lira yardım yapılacak. 1 Ocak 2025'ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anneye ise aylık 6 bin 500 lira ödeme yapılacak. Dördüncü çocukta da yine 5 bin liralık yardım eklenecek. Böylece 4 çocuklu bir ailenin hesabına toplam 11 bin 500 lira yatırılacak. Yardımlar çocuklar 5 yaşını doldurana dek devam edecek.