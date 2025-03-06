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Osman Kaya: İşçiye Tanınan Haklar Memurlara da Verilmeli

Kamu sektöründe işçi ve memur arasındaki mali ve sosyal hak farkları Osman Kaya tarafından eleştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 09:34, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 11:20
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Osman Kaya: İşçiye Tanınan Haklar Memurlara da Verilmeli

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "Doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımı giderici yönde çalışmalarımıza başladık" açıklamasının ardından, uzun süredir kamu sektöründe devam eden işçi-memur hakları arasındaki farkları bir kez daha gündeme taşıdı.

Kamu Çalışanları Arasındaki Adaletsizlik

Kaya, yaptığı açıklamada, kamuda görev yapan devlet memurlarının işçilere tanınan birçok mali ve sosyal haktan mahrum bırakıldığını belirterek, kamu çalışanları arasındaki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle sağlık sektöründe yaşanan ücret farklılıklarına dikkat çeken Kaya, aynı kamu kurumunda çalışan işçi ve memurun aynı şartlarda çalışmasına rağmen farklı mali haklara sahip olmasının çalışma barışını bozduğunu ifade etti.

Fazla Mesai Ücretinde Uçurum

Kamu sektöründeki ücret adaletsizliğini somut örneklerle açıklayan Osman Kaya, özellikle fazla mesai ücretlerindeki farkın büyük bir mağduriyet yarattığını söyledi. Konuyla ilgili olarak, "Bir işçimiz 1 saatlik fazla mesai karşılığında 330 lira ödeme alırken, aynı kurumda çalışan bir uzman hekim aynı süre için yalnızca 160 lira nöbet ücreti alıyor. Bu adaletsizlik, sadece sağlık sektöründe değil, tüm kamu sektöründe çalışan memurların ortak sorunu haline gelmiştir" dedi.

İşçi ve Memur Arasındaki Ekonomik Farklılıklar

Kaya, fazla mesai dışında işçi ve memur arasında birçok ekonomik farklılık olduğunu da belirterek, işçilerin gece mesailerinde, hafta sonu çalışmalarında ve resmi tatillerde ek ücret aldığını ancak memurlar için böyle bir uygulamanın olmadığını söyledi. Gece nöbeti tutan, hafta sonları çalışan veya resmi tatillerde görev yapan memurların, işçiler gibi ek bir ödeme alamadığını vurgulayan Kaya, bunun çalışma koşullarındaki eşitsizlikleri daha da artırdığını ifade etti.

Memurların Hakları Geri Planda

Osman Kaya, memurların özlük haklarının yıllardır geri planda bırakıldığını ve birçok ekonomik kazanımdan yararlanamadığını dile getirdi. Özellikle son yıllarda işçilerin bazı mali haklarında iyileştirmeler yapılırken, memurların haklarının sürekli göz ardı edildiğini belirten Kaya, "Bugün kamuda çalışan bir işçi, fazla mesai ücreti, ikramiye ve sosyal haklar konusunda memurlardan çok daha avantajlı durumdadır. Ancak aynı kurumda çalışan memurlar için bu tür iyileştirmeler yapılmamaktadır" şeklinde konuştu.

Memurların Mahrum Bırakıldığı Haklar

Memurların, işçilerin yararlandığı yemek yardımı, ulaşım desteği ve fazla mesai ödemeleri gibi haklardan da mahrum olduğunu hatırlatan Kaya, "Kamuda işçi statüsünde çalışanlar, yemek ve yol ücreti alabiliyor. Ancak aynı kurumdaki memurlar, bu tür desteklerden faydalanamıyor. Halbuki bu çalışanlar da kamu hizmeti veriyor ve aynı ekonomik zorluklarla mücadele ediyor" dedi.

Kamu Çalışanlarının Eşit Haklara Sahip Olması Gerekiyor

Kaya, işçi ve memur arasında yıllardır devam eden ekonomik hak farklılıklarının artık sona ermesi gerektiğini belirterek, kamu çalışanlarının eşit haklara sahip olması için gerekli adımların atılmasını istedi. Kamu sektöründe adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kaya, "İşçiye tanınan haklar, memurlar için de geçerli olmalıdır. Kamuda çalışan herkes, aynı haklardan yararlanmalı ve ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.Kamu çalışanlarının yıllardır görmezden gelindiğini belirten Osman Kaya, bu konuda kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirerek, "Bu eşitsizliklerin giderilmesi, kamu çalışanlarının moral ve motivasyonunu artıracak, çalışma barışını sağlayacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi-memur ayrımını gidermek için başlattığı çalışmaları yakından takip edeceğiz. Ancak beklentimiz, bu sürecin sadece sözde kalmayıp, somut adımlarla desteklenmesidir" şeklinde konuştu.Son olarak, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Kaya, tüm yetkilileri bu konuda sorumluluk almaya davet etti.

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