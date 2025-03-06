Kocaeli'de Kumar Oynayan 14 Kişiye Ceza Kesildi

Kocaeli'nin Kartepe ve Körfez ilçelerinde kumar oynayan 14 kişiye toplamda 120 bin 211 lira idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun önlenmesi amacıyla umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetimler yapıldı.

Kartepe'de Ruhsatsız İş Yerinde Denetim

Kartepe'de ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynayan 10 kişiye toplamda 83 bin 223 lira idari para cezası verildi.

Körfez'de Kahvehanede Kumar Oynanması

Körfez'de bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.Kumar oynattığı tespit edilen M.Ö. ve M.E. hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan kumar masasındaki paralara el konuldu.