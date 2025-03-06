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Öğretmenler İnsan Kaçakçılığına Karşı Eğitim Alıyor

Çocukların insan kaçakçılarının kurbanı olmaması için öğretmenler, devamsızlıkları yakından izleyecek. İçişleri Bakanlığı'nın kitapçığı okullara dağıtıldı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 06 Mart 2025 08:03, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 07:59
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Öğretmenler İnsan Kaçakçılığına Karşı Eğitim Alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların insan kaçakçılarının kurbanı olmaması için eğitimcilerden destek istedi. Öğretmenler, öğrenci devamsızlıklarını takip edecek.Milli Eğitim Bakanlığı, 81 kentteki il ve ilçe müdürlüklerine "İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunmasına Yönelik Tedbirler" başlıklı talimat gönderdi. Talimata; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın insan ve çocuk kaçakçılığına dair uyarıların yer aldığı 36 sayfalık kitapçık da eklendi.

Öğrenci Devamsızlıkları İncelenecek

Çocukların, insan kaçakçılarının kurbanı olduğuna dikkati çekilirken, öğretmenlerden Türk-yabancı ayrımı olmaksızın, öğrenci devamsızlıklarını takip etmeleri istendi.

Öğretmenlerin Dikkat Etmesi Gereken Durumlar

  • Çocuğun yaşına veya gelişimine uygun olmayan bir mekanda bulunması.
  • Kendinden yaşça büyük insanlarla ilişki içinde olması.
  • Sık sık kaybolup geri dönmesi.
  • Dilendirilmesi ve şiddet görmesi.

Bindiği Otomobile Dikkat

  • Aynı uyruk veya etnik kökenden olan çocukların gruplar halinde hareket etmesi.
  • İçerisinde bulunduğu örgüt üyeleriyle birlikte hedef ülkeye ziyaret etmesi.
  • Organize suç örgütü üyeleriyle aynı ortamda bulunması. Ebeveynleri veya yakınlarıyla iletişiminin olmaması.
  • Açıklanamayacak kadar çok pahalı eşyalarının olması. Tanımadığı insanların otomobiline binip-iniyor olması.
  • Yetişkinleri olmadan seyahat etmesi.
  • Çocuklara uygun olmayan işlerde çalıştırılması.

Kurbanların Ortak Özellikleri

  • Fiziksel şiddet sonucu oluşmuş kapanmayan yaralar.
  • Vücudun, el-kol- ayak, cinsel bölgelerinde morluk ve yaralar oluşması. Korku, kaygı, depresif durumlar sergilemesi.
  • Göz teması kurmuyor olması.
  • Aile ve yakın çevresiyle ilişkisinin sınırlı veya hiç olmaması.
  • Yetkililerden çekiniyor olması.
  • Hikayesinde tutarsızlık olması.
  • Durumunu başkalarına anlatmaktan korkması.
  • Yerel dilde öğrendiği kelimelerin çoğunlukla cinsel içerikli olması.

Mağdurların Yüzde 65'i Kadın

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından okullara gönderilen 36 sayfalık kitapçıkta "Çağımızın modern köleliği olan insan ticareti suçu, bir kişinin ticari bir meta gibi alınıp satılmasını veya kişi üzerinden gelir elde edilmesidir. Cezası 8-12 yıl hapistir" denildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre mağdurların yüzde 65'i kadın. Dünyada 40 milyon kişinin insan ticareti kurbanı. Organize suç örgütleri insan ticaretinden yılda 150 milyar dolar (55 trilyon TL) gelir elde ediyor.

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