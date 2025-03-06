Sinop'ta heyelan: 3 ev yıkıldı, yaralılar var

Yıkılan evlerin yanında bulunan bir ev de tedbir amaçlı boşaltıldı.

AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından göçük altında kalan Mesut Kaya ile eşi Fatma Kaya da kurtarıldı.

Ekipler, zarar gören bir evden Milkeza Öztürk ile Yakup Öztürk yaralı olarak çıkardı.

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