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Dolar günü 36,42 TL'den tamamladı

Güne yatay başlayan dolar, günü 36,42 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 17:31, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 17:32
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Dolar günü 36,42 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları36,430036,431036,420036,4210
Avro39,105039,106039,500039,5010
Sterlin46,770046,780046,930046,9400
İsviçre frangı41,020041,030041,180041,1900
ANKARA
ABD doları36,400036,480036,390036,4700
Avro39,065039,145039,460039,5400
Sterlin46,710046,920046,870047,0800

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