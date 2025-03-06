Borsa yüzde 2,65 değer kazandı

Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavadan Ay çekirdeği, Sucuktan Sakatat
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavadan Ay çekirdeği, Sucuktan Sakatat
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Hakaret davasında karar: Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Polislerin 2. Şark Hizmeti Değişiyor mu?
Polislerin 2. Şark Hizmeti Değişiyor mu?
Kadın Eğitimcilerin Yüzde 51'i Mobbinge Maruz Kalıyor
Kadın Eğitimcilerin Yüzde 51'i Mobbinge Maruz Kalıyor
Biletsiz Yolcu Taşıyanlara 85 Bin TL Ceza
Biletsiz Yolcu Taşıyanlara 85 Bin TL Ceza
2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi
Benzin fiyatlarına üst üste indirim geldi
Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!
Euro ve Dolar Fiyatları Yeni Zirvelerde!
Emeklilere Vergi Muafiyeti: Şartlar ve Detaylar
Emeklilere Vergi Muafiyeti: Şartlar ve Detaylar
Asrın felaketinden sonra yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi
Asrın felaketinden sonra yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi
İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada
İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada
Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği
Üst Kademe Kamu Yöneticileri Atama Usülleri Hakkında CBK Değişikliği
İstanbul'da 15 Bin Ev İçin Kentsel Dönüşüm Atağı
İstanbul'da 15 Bin Ev İçin Kentsel Dönüşüm Atağı
Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı
Öğretmenlere Mesleki Gelişim İçin Yeni Eğitim Programı
Telefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı
Telefonda Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı
19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başladı
Türkiye'den Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı başladı
MEB araştırdı: Öğrenciler şiddeti en çok dijital ortamda deneyimliyor
MEB araştırdı: Öğrenciler şiddeti en çok dijital ortamda deneyimliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa yüzde 2,65 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 18:33, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 18:36
Yazdır
Borsa yüzde 2,65 değer kazandı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 270,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 154 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi ise yüzde 2,14 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti.

Avrupa Merkez Bankası da piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranı karşısında altıncı faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarına karşın küresel piyasalarda ticaret savaşlarına ilişkin risk algısı devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.200 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber