Altının kilogram fiyatı 3 milyon 460 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 454 bin lira, en yüksek 3 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 460 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 472 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 805 milyon 779 bin 384,65 lira, işlem miktarı ise 1.684,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 927 milyon 470 bin 613,90 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: