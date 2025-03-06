Beş Kanser İlacı Daha Geri Ödeme Listesinde Sosyal Güvenlik Kurumu, beş ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ilaçların dört farklı kanser hastalığında kullanılan ilaçlar olduğunu bildirdi.

Geri Ödeme Listesine Alınan Yeni İlaçlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında geri ödeme listesine alınan yeni ilaçları duyurdu.

Multipl miyelom

Lenfoma

Kronik miyeloid lösemi

Akut lenfoblastik lösemi

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu dört hastalığın tedavisinde kullanılan 5 kanser ilacını daha geri ödeme kapsamına aldı.

Bakan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.